Власти Украины призвали беженцев не возвращаться на родину до весны

https://racurs.ua/n176134-vlasti-ukrainy-prizvali-bejencev-ne-vozvraschatsya-na-rodinu-do-vesny.html

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Удари російських ракет по енергосистемі України продовжують дошкуляти владі. Громадянам, які були змушені виїхати через війну за кордон, не варто цієї зими повертатися на батьківщину.

Про це 25 жовтня заявила в ефірі телемарафону міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Ви бачите, що росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою. Проситиму не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія… Не треба цього робити. Якщо є можливість залишитися, поки перезимувати за кордоном, — сказала Верещук.

Вона резюмувала, що повернення в Україну зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та вразливих родичів.

Верещук додала, що, звичайно, хотіла б, аби вже весною українці повернулись та спільно відновлювали Харківщину, Херсонщину й інші українські населені пункти.

Нагадаємо, що злочинне міноборони РФ з 10 жовтня проводило масовані ракетні удари по українських містах. Московити стверджували, що атакують тільки об'єкти військової та енергетичної інфраструктури, проте ракети потрапляли й по цивільних об'єктах. Кремль називав ракетні удари відповіддю на вибух на Кримському мосту в Керченській протоці, яку, за твердженням російської влади, організували спецслужби України. Від російських ударів постраждали 30−40% електростанцій України, заявляли у Києві.

За даними Агентства ООН у справах біженців на середину вересня, з початку війни в Україні країну залишили понад 12,6 млн людей, понад 5 млн пізніше повернулися додому.