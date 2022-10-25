Условие для достижения настоящего мира назвал Зеленский

https://racurs.ua/n176140-uslovie-dlya-dostijeniya-nastoyaschego-mira-nazval-zelenskiy.html

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Президент Володимир Зеленський вважає, що справжній мир, який покладе кінець повномасштабній війні росії проти України, можливий лише після повернення тимчасово окупованого Криму.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи, що нині проходить у Хорватії.

З нього (Криму — ред.) все почалося. Його повернення означатиме відродження справжнього миру. Російський потенціал агресії буде знищений до кореня, коли український прапор буде знову на своєму законному місці у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від використання росією як плацдарму, — зауважив глава держави.

Зеленський додав, що реінтегрувати півострів буде нелегко після років окупації, «але завдяки нашій співпраці ми і це зможемо забезпечити».

Окремо президент України запропонував створити на основі «Кримської платформи» подібні майданчики для деокупації територій інших країн, які окупувала росія.