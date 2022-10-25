За ночь восемь двухсотых - что говорят мобилизованные россияне о войне

https://racurs.ua/n176148-za-noch-vosem-dvuhsotyh-chto-govoryat-mobilizovannye-rossiyane-o-voyne-video.html

Ракурс

Мобілізовані громадяни росії, яких кинули на війну проти України без спорядження та підготовки, розповідають про армію окупантів.

Скрізь нас на*обують, Кантемирівська дивізія на*обує постійно! Сьогодні вночі вісім «двохсотих», троє поранених. Втратили танк, зв’язку немає зовсім, — розповідає мобілізований командир п’ятої роти та солдати 423-го мотострілецького Ямпільського полку, четвертої гвардійської танкової дивізії.

Відео поширив 24 червня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Мобілізованих солдат відправили на фронт без підготовки, постачання, зв’язку та елементарного одягу. Бутусов нагадав, що після розгрому під Ізюмом у вересні у Кантемирівській дивізії поміняли командира дивізії.

Нагадаємо, армія рф для поповнення поточних втрат продовжує заходи примусової мобілізації. Наприклад, у тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області «мобільні групи» затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. Також для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з росії приїхала чергова партія ув’язнених.