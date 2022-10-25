Возможность нападения с беларуси оценили в СНБО – рф проработала этот вопрос

https://racurs.ua/n176154-vozmojnost-napadeniya-s-belarusi-ocenili-v-snbo-rf-prorabotala-etot-vopros.html

Ракурс

Можливість повторного нападу на Україну зі сторони білорусі оцінив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Так, справді, з того боку через певний проміжок часу можуть статися певні неприємні події для нашої країни. Росія опрацювала це питання. І вони можуть у короткий термін перекинути велику кількість своїх військ авіа- та залізничним шляхом до білорусі, — заявив Данілов в інтервʼю для британського Sky News.

Нещодавно стало відомо, що армія росії може запускати дрони-камікадзе Shahed-136 із білоруської частини Чорнобильської зони відчуження. Йдеться про білоруські села Уласи та Кожушки. Ці населені пункти приховані від сторонніх очей і розміщені близько до українського кордону.

20 жовтня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вказав на відсутність ознак того, що білорусь готова безпосередньо вступити у війну проти України. Він нагадав, що білорусь надавала свою територію для наступу російських військ раніше, а згодом і для їхнього відступу з півночі України. Того ж дня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає. Він вказав на розгортання на території білорусі авіаційних підрозділів, інших родів військ, сил зс рф на об'єктах військової інфраструктури, зокрема на тих, що передані під повний контроль російської армії.

Нині білоруські спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи у Пінському і Столинському районах Брестської області сусідньої країни. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у цих районах білорусі заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів. Також, за даними розвідки, у військкоматах білорусі «триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику».