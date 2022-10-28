В рф контрактник наехал на колонну срочников — есть погибшие, более 10 раненых

https://racurs.ua/n176233-v-rf-kontraktnik-naehal-na-kolonnu-srochnikov-est-pogibshie-bolee-10-ranenyh.html

Ракурс

В російській Архангельській області військовий контрактник наїхав на колону строковиків, загинули щонайменше двоє осіб. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що ДТП влаштував 22-річний військовий на ім’я Ісрапіл, який керував вантажівкою марки КамАЗ, він врізався в колону з 20 солдатів строкової служби. Внаслідок аварії одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Також постраждали ще 11 осіб — усіх їх доставили в лікарню міноборони рф з різними травмами. Причина ДТП невідома.

У військовій прокуратурі гарнізону не надали коментарів.

Відомо, що ДТП сталося напередодні, 27 жовтня.