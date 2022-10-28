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Ракурс
В росії контрактник наїхав на колону строковиків — є загиблі, понад 20 поранених

В росії контрактник наїхав на колону строковиків — є загиблі, понад 10 поранених

28 жов 2022, 13:25
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В російській Архангельській області військовий контрактник наїхав на колону строковиків, загинули щонайменше двоє осіб. Про це пишуть російські ЗМІ.





Повідомляється, що ДТП влаштував 22-річний військовий на ім’я Ісрапіл, який керував вантажівкою марки КамАЗ, він врізався в колону з 20 солдатів строкової служби. Внаслідок аварії одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Також постраждали ще 11 осіб — усіх їх доставили в лікарню міноборони рф з різними травмами. Причина ДТП невідома.

У військовій прокуратурі гарнізону не надали коментарів.

Відомо, що ДТП сталося напередодні, 27 жовтня.

Джерело: Ракурс


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