Армія рф переходить в оборону на більшій частині фронту - розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n176232-armiya-rf-perehodyt-v-oboronu-na-bilshiy-chastyni-frontu-rozvidka-brytaniyi.html

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Армія росії переходить в оборону на значній частині фронту в Україні. Такий висновок зробило Міністерство оборони Великої Британії у звіті за 28 жовтня.

Британська розвідка вважає, що російські сили переходять в оборону через недоукомплектованість і погану підготовку. Зокрема, у Херсонській області, росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.

Зокрема, у вересні офіцери рф описували роти на херсонському напрямку як такі, що складаються з шести-восьми осіб кожна.

За останні шість тижнів спостерігається чіткий перехід російських сухопутних військ до довгострокової, оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Це, ймовірно, пов’язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай недоукомплектовані, погано підготовлені сили в Україні наразі здатні лише до оборонних операцій, — вказує британська розвідка.

Разом з тим у Міноборони Британії вважають, що навіть оперативний план рф буде вразливим навіть, якщо армії путіна вдасться закріпити довгострокові оборонні рубежі в Україні.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть росіянам додаткові матеріальні і логістичні переваги.