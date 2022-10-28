Пентагон - Співпраця Заходу задля України є “ключовим моментом в історії”

https://racurs.ua/ua/n176231-pentagon-spivpracya-zahodu-zadlya-ukrayiny-ie-kluchovym-momentom-v-istoriyi.html

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Співпраця США із союзниками та партнерами задля надання безпекової допомоги Україні є «ключовим моментом в історії співпраці», який матиме довгострокові наслідки. Про це заявили у Пентагоні під час Конференції з безпекової співпраці, пише «Голос Америки».

Тепер ми знаємо з якою швидкістю, у плані тижнів або днів, ми можемо передати смертоносну і значущу підтримку в руки союзних сил, що беруть участь у гарячій війні. Тепер ми знаємо масштаби, в яких ми можемо забезпечувати союзні сили ресурсами воєнного часу. Тепер ми знаємо кількість, за допомогою якої наша неперевершена мережа може бути розширена для підтримки тих, хто потребує, це 50 країн-партнерів, і їхня кількість зростає, — заявив директор Агентства із співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) Джеймс Гарш.

Зі слів посадовців Пентагону, окрім підтримки Києва, американська військова допомога Україні має також стримуючий ефект для деяких інших держав.

Це ключовий момент — наслідки американської допомоги Україні будуть далекосяжними… Неважко уявити, що деякі країни переглянуть потенційні майбутні акти агресії, виходячи з масштабів міжнародної підтримки України, яка здійснюється завдяки зусиллям США із безпекової співпраці, — додав Гарш.

Він наголосив на важливості співпраці з такими союзниками як Австралія, Південна Корея та Японія, оскільки нині зростають загрози з боку Китаю.