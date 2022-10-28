Втрати росії у війні — ЗСУ знищили майже 70 тисяч окупантів

https://racurs.ua/ua/n176230-vtraty-rosiyi-u-viyni-zsu-znyschyly-mayje-70-tysyach-okupantiv.html

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Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення армії росії знищили майже 70 тис. окупантів. Про це 28 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українці вже 247 діб протистоять навалі воєнних злочинців рф. Втрати ворога, станом на ранок п’ятниці сягають:

особового складу — близько 69 тис. 700 (+480 за останню добу) солдатів;

танків — 2 тис. 640 (+9);

бойових броньованих машин — 5 тис. 378 (+14);

артилерійських систем — 1 тис. 698 (+8);

РСЗВ — 379;

засобів ППО — 192;

літаків — 272 (+1);

гелікоптерів — 251 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 401 (+3);

крилатих ракет — 351;

кораблів/катерів — 16;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 88 (+10);

спеціальної техніки — 151 (+1).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!, — додали в Генштабі.

Нагадаємо, протягом доби українські захисники відбили атаки в районах 13 населених пунктів. Мова йде про: Андріївку, Білогорівку Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівку, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнку, Невельське, Новобахмутівку, Первомайське, Яковлівку Донецької області.