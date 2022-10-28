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Ракурс
ЗСУ взяли у полон чергову партію мобілізованих росіян

ЗСУ взяли у полон чергову партію мобілізованих росіян (ВІДЕО)

28 жов 2022, 11:40
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Збройні сили України взяли у полон чергову партію мобілізованих росіян. Російських солдатів спіймали військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.





Про це 28 жовтня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Нагадаємо, що російська армія на території України неодноразово розміщувалася у свинарниках та корівниках.

Джерело: Ракурс


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