У Китаї заявили про підтримку “росії під лідерством путіна”

https://racurs.ua/ua/n176228-u-kytayi-zayavyly-pro-pidtrymku-rosiyi-pid-liderstvom-putina.html

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Китай заявив про підтримку «росії під лідерством путіна». Відповідну заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Китаю у розмові з очільником зовнішньодипломатичного відомства рф сергієм лавровим.

Про це йдеться у комюніке, опублікованому китайською стороною за результатами розмови міністрів 27 жовтня.

Пекін відзначив привітальний лист путіна для Сі Цзіньпіна у зв’язку з його переобранням, що відображає «високий рівень взаємної довіри й підтримки між Китаєм і росією».

Китайська сторона також твердо підтримуватиме російську сторону, під лідерством президента путіна, у тому, щоб об'єднувати російський народ для подолання труднощів, усунення проблем, реалізації стратегічних цілей розвитку та стверджувати статус росії як великого гравця на міжнародній арені. Китай та росія мають легітимне право реалізувати свій шлях розвитку… Будь-які спроби заблокувати прогрес росії та Китаю приречені на невдачу, — йдеться у комюніке.

Також у ньому висловлюють бажання поглиблювати взаємодію з москвою на усіх рівнях «на користь обом країнам та народам та більшій стабільності у хаотичному світі».

Нагадаємо, що у жовтні голову КНР Сі Цзіньпіна «переобрали» на третій п’ятирічний термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. У новий склад політбюро увійшли лише його висуванці. Раніше в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році, з ініціативи нинішнього лідера країни, це правило скасували.