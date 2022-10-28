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Ракурс
Воїн ЗСУ вирізьбив постаті козаків на стінах окопу

Воїн ЗСУ вирізьбив постаті козаків на стінах окопу (ВІДЕО)

28 жов 2022, 10:53
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Військовослужбовці 98-го батальйону Територіальної оборони «Азов» Дніпро показали, як Збройні сили України прикрашають свої бліндажі. Відеозапис 28 жовтня оприлюднила в Телеграм прес-служба ТрО «Азов» Дніпро.





Ще один окоп ЗСУ справляє незабутнє враження! — додали в описі до відео.

Земляні стіни окопу захисник України Іван, котрий, ймовірно, добре володіє ремеслом різьблення, прикрасив постатями козаків.

Це символ боротьби українського народу — козак. Символ добра. З нами добро, з нами Бог, слава Україні, — говорить боєць.

Джерело: Ракурс


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