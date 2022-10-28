Воїн ЗСУ вирізьбив постаті козаків на стінах окопу

https://racurs.ua/ua/n176227-voyin-zsu-vyrizbyv-postati-kozakiv-na-stinah-okopu-video.html

Ракурс

Військовослужбовці 98-го батальйону Територіальної оборони «Азов» Дніпро показали, як Збройні сили України прикрашають свої бліндажі. Відеозапис 28 жовтня оприлюднила в Телеграм прес-служба ТрО «Азов» Дніпро.

Ще один окоп ЗСУ справляє незабутнє враження! — додали в описі до відео.

Земляні стіни окопу захисник України Іван, котрий, ймовірно, добре володіє ремеслом різьблення, прикрасив постатями козаків.