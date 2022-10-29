Спецслужба задержала российского агента. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n176260-sbu-zaderjala-rossiyskogo-agenta-kotoryy-shpionil-za-himars-i-m777-foto.html

Ракурс

СБУ затримала зрадника, який шпигував за позиціями американської та британської зброї на південному напрямку.

Контррозвідка Служби безпеки схопила ще одного російського агента у прифронтових районах Дніпропетровщини. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Також московські куратори наказали зловмиснику шукати позиції реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Про це 29 жовтня повідомив прес-центр СБ України.

Також з’ясувалося, що шпигун коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, та «звітував» окупантам про наслідки повітряних атак.

Виявилося, що працював на ворога місцевий житель, якого російські спецслужби завербували на початку повномасштабного вторгнення. Агент рф їздив по території району та приховано спостерігав за об'єктами. А зібрану інформацію він передавав росіянам через анонімні месенджери. Всі докази співпраці з ворогом правоохоронці виявили під час обшуків.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд відправив його в СІЗО.

Спецслужба проводить слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявляли, що середовище УПЦ Московського патріархату є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тож цей напрямок відпрацьовується правоохоронцями якісно.