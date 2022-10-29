Оккупанты вывезли свою технику с аэродрома в Чернобаевке. Фото:

https://racurs.ua/n176259-okkupanty-vyvezli-svou-tehniku-s-aerodroma-v-chernobaevke-foto.html

Ракурс

Аеродром у Чорнобаївці Херсонської області спорожнів — окупанти вивели звідти свою техніку.

З початку окупації Херсонської області, навіть постійні знищення на аеродромі в Чорнобаївці російської техніки українськими військовими не були приводом для росіян покинути позицію. Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило у Telegram.

З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, ЗСУ регулярно обстрілювали аеродром у Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу окупантів. Самі ж російські військові масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати «гарматним м’ясом».

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки заявляли, що до обласного центру російські окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв, але використають «мобіків» як гарматне м’ясо.