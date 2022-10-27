Террор, запугивание и проверка телефонов — оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на юге

https://racurs.ua/n176204-terror-zapugivanie-i-proverka-telefonov-okkupanty-gotovyatsya-k-nastupleniu-vsu-na-uge.html

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У Генштабі не виключають можливість терору з боку російських військ у разі відступу або вигнання з правого берега Херсонської області.

Раніше командувач російських військ у війні проти України генерал сергій суровікін казав, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації», і не виключив ухвалення «непростих рішень».

Генштаб вважає найбільш імовірними сценаріями в разі відступу росіян серії терактів із підривом житлових масивів, застосування тактики «випаленої землі» та повне знищення критичної інфраструктури, а також спроби підірвати Каховську ГЕС і Запорізьку атомну станцію, щоб спровокувати техногенну катастрофу та зупинити наступ ЗСУ.

Представник окупаційної влади захопленої Херсонської області кирило стремоусов 27 жовтня заявив, що на лівий берег Дніпра перенесли всі російські так звані «адміністрації». Раніше окупаційна влада оголосила про «евакуацію» жителів і вивезла цінне обладнання та персонал банків. Окупанти кажуть, що загалом вивезли понад 70 тис. людей. Населення, яке залишилось, залякують бомбардуваннями з боку ЗСУ і підривом дамби Каховської ГЕС.

Водночас керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN заявив, що російські війська готують Херсон до вуличних боїв. До міста прибувають «мобіки» — окупаційні війська з міста не тікають, проте командування армії рф готує росіян до того, що вони втратять Херсон.

Призначена росією адміністрація Бердянська, що розташована в окупованій частині Запорізької області, заявила про початок «вибіркової запобіжної перевірки» мобільних телефонів громадян.

У повідомленні йдеться, що силовиків цікавитимуть «підписки на пропагандистські ресурси терористичного київського режиму», до яких адміністрація відносить «телеграм-канали на кшталт „Бердянськ. Зараз“, „Бердянськ в окупації“, „Вазелін“ та інші з цієї категорії».

Тому, якщо буде виявлено, що громадянина підписано на пропагандистські ресурси терористичного київського режиму за прикладом вищевказаних, це відразу викликає підозри. Тому що кожен із цих ресурсів закликає громадян до шпигунської та терористичної діяльності проти рф та тих, що «возз'єдналися з російською федерацією Запорізької, Херсонської областей, а також днр та лнр».

Стверджується, що при виявленні передплат на такі канали людина отримуватиме попередження, а надалі — штраф та кримінальну відповідальність.

У повідомленні адміністрація посилається на запровадження воєнного стану в регіоні, який росія формально анексувала, а також на законодавство про «іноземних агентів» та про кримінальну відповідальність за «антидержавну діяльність» та «дискредитацію» російської армії.

Російські адміністрації Запорізької області та інших окупованих міст регіону поки не повідомляли про такі самі заходи, проте володимир рогов, якого раніше окупанти називали членом «військово-цивільної адміністрації» області, анонсував перевірки у всьому регіоні.