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Ракурс
ГПСУ остановила попытку прорыва оккупантов на Северском направлении. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Попытку прорыва оккупантов на Северском направлении остановили пограничники

29 окт 2022, 11:49
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Українські прикордонники зупинили дві групи розвідки російських окупантів на Сіверщині.





Спершу противник в денну пору доби намагався розвідати підступи до позицій за допомогою БПЛА. Бійці ДПСУ відкрили вогонь по ворожому коптеру, після чого цей апарат почав різко знижуватись та впав. Про це 29 вересня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

З настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки ворога.

Прикордонники відкрили вогонь по росіянах та зупинили їх просування. Після цього загарбники не намагалися знову прориватися на цьому напрямку.

Нагадаємо, 28 жовтня військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, взяли у полон чергову партію росіян.

Источник: Ракурс


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