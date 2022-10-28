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Ракурс
Охота на БТР россиян - ВСУ взяли в плен троих солдат

Охота на БТР россиян — ВСУ взяли в плен троих солдат (ВИДЕО)

28 окт 2022, 09:15
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Полювання українських воїнів на запорізькому напрямку увінчалося успіхом. Військовослужбовцям Збройних сил України вдалося заволодіти БТР-ом загарбницької армії росії та взяти в полон трьох окупантів без бою.





Про це 27 жовтня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Источник: Ракурс


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