Охота на БТР россиян - ВСУ взяли в плен троих солдат

https://racurs.ua/n176223-ohota-na-btr-rossiyan-vsu-vzyali-v-plen-troih-soldat-video.html

Ракурс

Полювання українських воїнів на запорізькому напрямку увінчалося успіхом. Військовослужбовцям Збройних сил України вдалося заволодіти БТР-ом загарбницької армії росії та взяти в полон трьох окупантів без бою.

Про це 27 жовтня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.