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Охота на БТР россиян - ВСУ взяли в плен троих солдат
Охота на БТР россиян — ВСУ взяли в плен троих солдат (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176223-ohota-na-btr-rossiyan-vsu-vzyali-v-plen-troih-soldat-video.htmlРакурс
Полювання українських воїнів на запорізькому напрямку увінчалося успіхом. Військовослужбовцям Збройних сил України вдалося заволодіти БТР-ом загарбницької армії росії та взяти в полон трьох окупантів без бою.
Про це 27 жовтня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.
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