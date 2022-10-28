ISW: Переговоры невозможны, ведь цель путина – уничтожить государство Украина

https://racurs.ua/n176222-isw-peregovory-nevozmojny-ved-cel-putina-unichtojit-gosudarstvo-ukraina.html

Ракурс

Воєнний злочинець президент росії володимир путін продовжує відкидати ідею суверенітету України, що є несумісним із можливістю серйозних переговорів між москвою і Києвом, оскільки кремль має на меті знищити українську державу. Про це пише у звіті американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

27 жовтня путін заявив, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету може бути лише росія, яка створила» Україну". Його заяви відкидають юридичний факт, що рф визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація. Путін в черговий раз почав проштовхувати наратив про те, що Україна і рф є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами.

Аналітики ISW вважають, що це свідчить про незмінний намір рф знищити українську державу і стерти поняття українського народу.