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США предоставит Украине новую военную помощь на 275 млн долларов

США предоставит Украине новую военную помощь на 275 млн долларов

28 окт 2022, 08:25
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Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 млн дол. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американських посадовців.





Про нові обсяги допомоги Вашингтон оголосить у п’ятницю, 28 жовтня. Американські чиновники вказали, що нова допомога включатиме боєприпаси для вже наявних систем озброєнь. Йдеться про боєприпаси до високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS, які Збройні сили України успішно використовують у контрнаступі. Associated Press зауважує, що в пакеті не буде нових видів озброєнь, оскільки здебільшого США передадуть боєприпаси.

Нагадаємо, загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько 16,8 млрд дол.

Источник: Ракурс


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