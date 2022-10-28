США нададуть Україні нову партію військової допомоги на 275 млн доларів — AP

https://racurs.ua/ua/n176221-ssha-nadadut-ukrayini-novu-viyskovu-dopomogu-sche-na-275-mln-dolariv-ap.html

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Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 млн дол. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американських посадовців.

Про нові обсяги допомоги Вашингтон оголосить у п’ятницю, 28 жовтня. Американські чиновники вказали, що нова допомога включатиме боєприпаси для вже наявних систем озброєнь. Йдеться про боєприпаси до високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS, які Збройні сили України успішно використовують у контрнаступі. Associated Press зауважує, що в пакеті не буде нових видів озброєнь, оскільки здебільшого США передадуть боєприпаси.

Нагадаємо, загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько 16,8 млрд дол.