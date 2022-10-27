Світ відгукнувся на спіч путіна - Репетиція Гааги

https://racurs.ua/ua/n176220-svit-vidguknuvsya-na-spich-putina-ce-repetyciya-gaagy.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичус назвав промову путіна на конференції «Валдай 2022» репетицією Гааги.

Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі чи в Нюрнберзі, — написав Рінкевичс, коментуючи заяву російського диктатора про те, що «не росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій в Україні».

Это почти как репетиция защитительной речи

в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге pic.twitter.com/GwfN3DWHRC — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 27, 2022

У Білому домі не побачили в промові президента рф нічого, що б вказувало на зміну російських стратегічних цілей. Про це журналістам сказала речниця Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

Скажу про промову путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі путіна змінилися. Він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація, і це очевидно як мінімум з того, що він почав неспровоковану війну в Україну, — зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, підхід США «залишається незмінним: продовження підтримки України разом з іншими країнами світу, поки росія веде цю жорстоку війну».

На тлі виступу путіна канцлер Німеччини Шольц та новий прем'єр-міністр Великої Британії Сунак провели телефонну розмову, в якій, зокрема, обговорили підтримку України.

Обговорюючи огидні атаки росії в Україні, прем'єр-міністр та канцлер погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на путіна за допомогою жорстких санкцій, — повідомили в офісі британського прем'єра.

«Ракурс» писав, що 27 жовтня воєнний злочинець путін виступив на «Валдайському форумі», який був створений як платформа для розробки стратегії росії. Чотири години путін повторював звичні пропагандистські тези про «гегемонію Заходу» та боротьбу росії проти неї.