Маск пояснив причини купівлі Twitter

https://racurs.ua/ua/n176219-mask-poyasnyv-prychyny-kupivli-twitter.html

Ракурс

Бізнесмен Ілон Маск опублікував звернення до рекламодавців Twitter, у якому спробував пояснити причини, через які він вирішив придбати сервіс мікроблогів.

У зверненні, опублікованому у Твіттер, Маск зокрема заявив, що зважився на угоду «не тому, що це було просто» і «не для того, щоб заробити більше грошей».

Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю, — написав Маск.

Він додав, що «невдача у досягненні цієї мети, попри всі наші зусилля, є цілком реальною можливістю».

Для майбутньої цивілізації важливо мати загальну цифрову міську площу, на якій можна обговорювати широкий спектр переконань — здорово, не вдаючись до насильства, — написав Маск.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Далі бізнесмен запевнив, що Твіттер буде не територією вседозволеності, але доброзичливою та гостинною платформою, де кожен зможе знайти саме те, що йому хочеться, «як, наприклад, при виборі фільмів чи відеоігор, орієнтуючись на вік та досвід».

Звертаючись до рекламодавців, Маск заявив, що правильно зроблена реклама, на його думку, може розважати, радувати та інформувати, але тільки в тому випадку, якщо вона показується саме тим користувачам, яким адресована.

Нагадаємо, у квітні Маск оголосив про намір купити Twitter за 44 млрд дол., або за ціною 54,20 дол. за акцію. Повідомлялося, що сторони досягли домовленостей, але пізніше бізнесмен заявив, що угода «тимчасово поставлена ​​на паузу» через підрахунки кількості фейкових та спамерських облікових записів у соцмережі.

На початку липня Маск оголосив про відмову від покупки Twitter, заявивши, що компанія не надала йому даних для оцінки кількості ботів. У Twitter назвали цей привід надуманим. Обидві сторони пішли до суду.

У жовтні Маск запропонував Twitter відновити угоду щодо купівлі компанії, на тих же умовах — за 44 млрд дол.

Банки, які погодилися інвестувати в цю угоду, вже почали відправляти Маску гроші на це. Укладення угоди перебуває на завершальній стадії.

Сам Маск офіційно поки не оголошує про закриття угоди, але 26 жовтня він опублікував відео, як заходить у штаб-квартиру компанії. Бізнесмен має закрити угоду до пʼятниці, інакше у суді знову відновиться розгляд позову Twitter до Маска.