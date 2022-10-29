Оккупанты жалуются на отсутствие воды и еды в армии рф. Фото: ukrinform.com

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Російська армія має колосальні проблеми із продовольством.

Поки рядові солдати пухнуть з голоду та скаржаться на відсутність води, командування заливається горілкою та спиртом. Росіянин, який знаходиться в Донецькій області, розповів родичам про непрофесіоналізм своїх командирів. Перехоплену розмову окупанта 29 жовтня оприлюднило Головне управління розвідки.

З автоматами проти танків. Це взагалі божевілля, наш цей. командири всі в гівно п’яні ходять… Вони одразу тікають, зв’язку з ними немає і все блін, — розповів загарбник.

За словами російського військово, командири мають вдосталь їжі та води, а рядові солдати страждають від спраги й змушені пити воду з калюж.

При цьому окупант просить родичів нікому не переказувати його слова, бо боїться покарання.

Нагадаємо, перехоплена розмова російських окупантів свідчить про те, що російські окупанти заздрять тому, яке оснащення та озброєння мають українські Збройні сили. Також військовослужбовці «другої армії» світу бояться висовувати голови з окопів, а себе на війні з Україною вважають ледь не смертниками.