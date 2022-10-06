Російські солдати в Україні вважають себе смертниками. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n175495-okupanty-tryasutsya-vid-strahu-y-vvajaut-sebe-smertnykamy-audio.html

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Російські окупанти заздрять тому, яке оснащення та озброєння мають українські Збройні сили.

Також військовослужбовців «другої армії» світу бояться висовувати голови з окопів, а себе на війні з Україною вважають ледь не смертниками. Нова перехоплена телефонна розмова загарбників свідчить, що росіяни дуже налякані. Про це 6 жовтня повідомила Служба безпеки України.

Солдат розповідає, як їхні позиції обстрілюють гелікоптери Повітряних сил ЗСУ, як гатять реактивні системи залпового вогню «Град» та протитанкові керовані ракети. Також українська армія активно використовує танки, щоб вибити ворога.

Громадянин країни-агресора зізнається, що у російської армії рф немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку. Тож загарбник вважає себе та інших військових ледь не смертниками.

У них есть вообще все! Все вообще! У нас нет них*я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в россии! Тут по-взрослому, братан!, — розповідає він.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Спецслужба також нагадала про нові номери «гарячої лінії життя»: +380665803498 та +380931192984. Зателефонувати для здачі в полон можуть як самі російські окупанти, так і їхні рідні чи близькі.

Нагадаємо, 2 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову російського солдата з матір’ю, під час якої він пояснює, що кремлівська пропаганда видає бажане за дійсне, а ситуація на фронті для окупантів лишається складною.