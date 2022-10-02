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Ракурс
“Це сором” - солдат рф порівняв ситуацію на фронті з відео на росТБ (АУДІО)

«Це сором» — солдат рф порівняв ситуацію на фронті з відео на росТБ (АУДІО)

2 жов 2022, 14:00
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову російського солдата з матір’ю, під час якої він пояснює, що кремлівська пропаганда видає бажане за дійсне, а ситуація на фронті для армії рф лишається складною.





Військовий із шостої армії 138-го окремого мотострілкового дивізіону просить матір не вірити пропаганді й розповідає, яку військову техніку використовує російська армія. Солдат обурений тим, що показують по російському телебаченню.

Параша це все, тут стид і сором відбувається, і на техніку дивилися — аж сльози навертаються, — вказав солдат рф.

Росіянка у відповідь перепитує сина:

Все, що показують — убиваємо ми їх, наступаємо, стримуємо — що ж це все, теж брехня?

Джерело: Ракурс


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