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Ракурс
ЗСУ звільнили село на Херсонщині — ЗМІ

ЗСУ звільнили село на Херсонщині — ЗМІ (ВІДЕО)

2 жов 2022, 13:35
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Про прорив Збройних сил України на новій ділянці південного фронту повідомили ЗМІ 2 жовтня. Йдеться про населений пункт Золота Балка у Херсонській області. Про це написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Він вказав, що російські пропагандисти визнали, що село перейшло під контроль ЗСУ, а захисники України просунулися до Шевченківка.

Наразі ці повідомленні ще не підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Джерело: Ракурс


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