ЗСУ звільнили село на Херсонщині — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n175342-zsu-zvilnyly-selo-na-hersonschyni-zmi-video.html

Ракурс

Про прорив Збройних сил України на новій ділянці південного фронту повідомили ЗМІ 2 жовтня. Йдеться про населений пункт Золота Балка у Херсонській області. Про це написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Він вказав, що російські пропагандисти визнали, що село перейшло під контроль ЗСУ, а захисники України просунулися до Шевченківка.

Наразі ці повідомленні ще не підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Чекаємо на офіційне підтвердження.