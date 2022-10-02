Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ освободили село в Херсонской области — СМИ

ВСУ освободили село в Херсонской области — СМИ (ВИДЕО)

2 окт 2022, 13:35
999

Про прорив Збройних сил України на новій ділянці південного фронту повідомили ЗМІ 2 жовтня. Йдеться про населений пункт Золота Балка у Херсонській області. Про це написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Він вказав, що російські пропагандисти визнали, що село перейшло під контроль ЗСУ, а захисники України просунулися до Шевченківка.

Наразі ці повідомленні ще не підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров