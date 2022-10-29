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Ракурс
ДПСУ зупинили спробу прориву окупантів на Сіверському напрямку. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Спробу прориву окупантів на Сіверському напрямку зупинили прикордонники

29 жов 2022, 11:49
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Українські прикордонники зупинили дві групи розвідки російських окупантів на Сіверщині.





Спершу противник в денну пору доби намагався розвідати підступи до позицій за допомогою БПЛА. Бійці ДПСУ відкрили вогонь по ворожому коптеру, після чого цей апарат почав різко знижуватись та впав. Про це 29 вересня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

З настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки ворога.

Прикордонники відкрили вогонь по росіянах та зупинили їх просування. Після цього загарбники не намагалися знову прориватися на цьому напрямку.

Нагадаємо, 28 жовтня військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, взяли у полон чергову партію росіян.

Джерело: Ракурс


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