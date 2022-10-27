росія перекидає в Херсон мобілізованих. Фото: miskrada.kherson.ua

https://racurs.ua/ua/n176197-rf-perekydaie-v-herson-mobilizovanyh-yih-vykorystaut-yak-garmatne-m-yaso-gur.html

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Російська федерація посилює окупований Херсон військовими підрозділами.

До обласного центру окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв, але використають «мобіків» як гарматне м’ясо. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив у коментарі CNN, повідомило ГУР у Facebook.

росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м’ясо, — розповів він.

За словами очільника української воєнної розвідки, водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів. Буданов упевнений, що окупанти відводитимуть війська активніше, коли ЗСУ візьмуть під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що з Херсона вже виїхала значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у порожні помешкання. Ворог готує місто до вуличних боїв.

А керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що загарбники з росії лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді ж посилюють гарнізон та готуються до оборони.