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ВСУ уничтожили целую батарею из пяти САУ "Мста-С" в Луганской области

ВСУ уничтожили целую батарею из пяти САУ «Мста-С» в Луганской области (ВИДЕО)

29 окт 2022, 22:12
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Вперше у війні ЗСУ знищили цілу батарею з п’яти САУ 152 мм «Мста-С». Це сталося у селі Невське Луганської області.





Відео з місця події опублікував журналіст Юрій Бутусов. Видно, що ворожа батарея «Мста-С2» розміщалася поблизу будинків у селі — дві САУ стояли з одного, три з іншого боку дороги.

Крім того, того українські підрозділи знищили дві вантажівки, які, вочевидь, підвозили боєкомплект для САУ.

Міністерство оборони 29 жовтня у Фейсбук опублікувало відео з подробицями про те, як українські військові звільнили село Невське. Про це Генштаб ЗСУ повідомляв кілька днів тому.

Невське знаходиться на кордоні Луганської та Донецької областей, на північний схід від Лиману і на північний захід від Кремінної. На схід від Невського пролягає лінія фронту Сватово-Кременна, де зараз йдуть запеклі бої.

Источник: Ракурс


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