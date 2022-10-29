ВСУ уничтожили целую батарею из пяти САУ "Мста-С" в Луганской области

https://racurs.ua/n176282-vsu-unichtojili-celuu-batareu-iz-pyati-sau-msta-s-v-luganskoy-oblasti-video.html

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Вперше у війні ЗСУ знищили цілу батарею з п’яти САУ 152 мм «Мста-С». Це сталося у селі Невське Луганської області.

Відео з місця події опублікував журналіст Юрій Бутусов. Видно, що ворожа батарея «Мста-С2» розміщалася поблизу будинків у селі — дві САУ стояли з одного, три з іншого боку дороги.

Крім того, того українські підрозділи знищили дві вантажівки, які, вочевидь, підвозили боєкомплект для САУ.

Міністерство оборони 29 жовтня у Фейсбук опублікувало відео з подробицями про те, як українські військові звільнили село Невське. Про це Генштаб ЗСУ повідомляв кілька днів тому.

Невське знаходиться на кордоні Луганської та Донецької областей, на північний схід від Лиману і на північний захід від Кремінної. На схід від Невського пролягає лінія фронту Сватово-Кременна, де зараз йдуть запеклі бої.