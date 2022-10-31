Массовые ракетные удары — Работает ПВО, атаковано Киев, Запорожье и Харьков

https://racurs.ua/n176312-massovye-raketnye-udary-rabotaet-pvo-atakovano-kiev-zaporoje-i-harkov.html

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Росія вранці 31 жовтня продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Нині по всій Україні триває повітряна тривога. Відомо, що внаслідок першої хвилі запуску ворожих ракет було вражено об'єкт критичної інфраструктури Черкащини.

Частину області знеструмлено. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Табурець.

У Києві працюють сили ППО, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За даними ЗМІ, щонайменше дві ракети вдалося знищити на підльоті до Києва.

Частина Києва знеструмлена внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури — у деяких районах немає водопостачання, — повідомив мер Кличко.

Російські військові двічі вразили об'єкт критичної інфраструктури у Харкові, — повідомив міський голова Терехов.

У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється. Про це повідомили у Запорізькій міській раді.

Нагадаємо, росіяни з ранку атакували низку українських регіонів. На Київщині, Вінниччині та Полтавщині працюють сили ППО. На Черкащині росіяни атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — частину області знеструмлено. У Запоріжжі також атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — область без енергопостачання.