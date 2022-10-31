Раритетный пулемет Максима обнаружили ВСУ после россиян

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Ракурс

Станковий кулемет Максима, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом у 1883 році виявили воїни Збройних сил України після втечі росіян зі своїх позицій. Про це 31 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Кулемет Максима широко використовувався під час Першої світової і Другої світової воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах минулого століття. Кулемет був призначений для підтримки піхоти вогнем, а також для придушення вогню противника і розчищення шляху піхотинцям при наступі, або для прикриття під час відступу.