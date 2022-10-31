Шмыгаль: Утром рф атаковала 18 объектов, большинство – энергетические

https://racurs.ua/n176321-shmygal-utrom-rf-atakovala-18-obektov-bolshinstvo-energeticheskie.html

Ракурс

Масований ракетний удар нанесла 31 жовтня армія росії по Україні. Прем'єр Денис Шмигаль розповів про наслідки атаки рф.

У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили, — вказав Шмигаль.

Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена.

Шмигаль додав, що сили ППО збили 44 ракети з понад 50. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками. В Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії.