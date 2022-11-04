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Ракурс
Воздушные силы сбили три российских ракеты, одну из них приземлил расчет ПЗРК

Воздушные силы сбили три российских ракеты, одну из них приземлил расчет ПЗРК

4 ноя 2022, 20:41
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Повітряні сили ЗСУ під час масштабної повітряної тривоги 4 листопада збили три російські крилаті ракети на півдні України. Одну з них ліквідували із розрахунків ПЗРК бійці Повітряного командування «Центр».





Військові повідомили, що приблизно о 16.00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування «Центр», які виконують бойові завдання на Південному напрямі влучно вразили крилату ракету ворога.

Успішний залп — це врятований інфраструктурний об'єкт та сотні мирних життів", — зазначили військові.

Ще дві збиті ракети — результат роботи протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь».

Відомо, що дві з них — крилаті ракети типу «Калібр», якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря. Одна крилата ракета була збила над Херсонщиною, а інша — над Миколаївщиною.

Источник: Ракурс


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