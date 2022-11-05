В Казани "мобики" устроили бунт из-за ужасающих условий содержания

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У Казані десятки мобілізованих влаштували протест проти поганих умов утримання: їм видали «іржаву зброю» і погано годують. Солдатам не вистачає води для миття та дров.

Після оголошення мобілізації 21 вересня з різних регіонів росії почала надходити інформація, що мобілізовані змушені самі збирати себе на війну. Їм не вистачає екіпіровки, їх просять самостійно купити захисні засоби та аптечки. У деяких випадках для цього їхні родичі беруть кредити та мікропозики.

У соцмережах увечері 4 листопада з’явились відео, зроблені у Татарстані у пункті збору мобілізованих. На них мобілізовані в агресивній формі вимагали від начальства покращити їм умови утримання: вони скаржилися на брак води, дров для опалення, а також те, що їм видали старі необстріляні автомати.

Наступного дня в державному агентстві «Татар-інформ» з’явилася замітка про те, що влада «розв'язала питання, які виникли у мобілізованих». Після початку мобілізації незалежні ЗМІ регулярно повідомляють про те, що мобілізовані в різних містах країни не мають екіпіровки — і їм пропонують купувати її самим.