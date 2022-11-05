Россияне пытаются создать иллюзию «ухода» из Херсона и заманивают ВСУ в ловушку

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Росіяни намагаються переконати в тому, що вони відходять з Херсону, окупанти перекидають елітні підрозділи із західного берега Дніпра, а тим підрозділам, яких залишають — відрізають шляхи для відступу.

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що це має на меті спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої.

5 листопада місцеві пабліки Херсона поширюють відео порожньої будівлі Херсонської ОДА. Попередньо, російські окупанти залишили її — утім, офіційного підтвердження цьому немає. Раніше херсонська влада показала фото будівлі ОДА без російського триколору на ній.

При тому, що ми бачимо об'єктивні дані — вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому, — пояснює Гуменюк.

На питання журналіста, чи можуть готувати пастки росіяни для ЗСУ під час українського контрнаступу і які саме, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня відповіла, що «така ситуація не виключена».

4 листопада у Міноборони розповіли, чому сповільнився контрнаступ на Херсонщині та чому не можна виключати «жест доброї волі» від окупантів.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, потенційно росіяни готові до чергового «жесту доброї волі» щодо лівого берега Дніпра в Херсонській області та Херсон, «але для цього їм все одно доведеться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям ЗСУ».

Окрім цього, Резніков зазначив, що погода, зокрема дощі, та траншеї окупантів трохи сповільнили контрнаступ наших військ на півдні країни. При цьому в Мінобороні з оптимізмом дивляться на Херсонську операцію та на завершення війни шляхом деокупації всієї території України, включаючи Крим.

Росіяни готуються контрольовано відступити з Херсонської області, щоб уникнути прориву ЗСУ з правого берега Дніпра. Так вважає Інститут вивчення війни. Аналітики також зазначають, що попри заяви президента путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей.