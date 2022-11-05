Применение ядерного оружия в Украине изменит суть конфликта – генсек НАТО

https://racurs.ua/n176507-primenenie-yadernogo-orujiya-v-ukraine-izmenit-sut-konflikta-gensek-nato.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає, що росія застосує ядерну зброю в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю турецькому телеканалу NTV.

Ризик застосування росією ядерної зброї в Україні невеликий, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно, — заявив генсек.

За словами Столтенберга, росія поводиться безвідповідально і безрозсудно. Він також зазначив, що застосування ядерної зброї змінить саму суть конфлікту.

У ядерній війні не буде переможців, — додав генсек.

З початку війни в Україні президент росії володимир путін постійно натякає на можливе застосування ядерної зброї. У вересні він наголошував, що ці заяви — «не блеф». Наприкінці жовтня він, однак, сказав, що росії «не має сенсу жодного — ні політичного, ні військового» завдавати ядерного удару по Україні.

За даними New York Times, у жовтні російське військове керівництво проводило наради, присвячені застосуванню в Україні тактичної ядерної зброї.

У жовтні міністр оборони росії сергій шойгу та голова Генштабу зс рф валерій герасимов повідомили США, Велику Британію, Китай та інші країни, що Україна нібито готує провокацію із застосуванням «брудної бомби». Пізніше МАГАТЕ перевірило об'єкти, на які вказала росія як на місця, де така бомба могла б розроблятися — агентство не знайшло жодних доказів, які б підтвердили заяви російських військових.