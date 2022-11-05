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Взрывное видео настоящего боя в Луганской области - Сичеславская бригада уничтожает оккупантов
Взрывное видео настоящего боя в Луганской области — Сичеславская бригада уничтожает оккупантовhttps://racurs.ua/n176506-vzryvnoe-video-nastoyaschego-boya-v-luganskoy-oblasti-sicheslavskaya-brigada-unichtojaet.htmlРакурс
Вибухове відео справжнього бою на Луганщині опублікував 5 листопада Генштаб ЗСУ.
На ньому видно, як підрозділ 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади впевнено знищують російських окупантів. Зокрема, показано застосування гранатомета по російському танку. Невтішний для московитів результат бою зняв з повітря український дрон.
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