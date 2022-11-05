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Вибухове відео справжнього бою на Луганщині - Січеславська бригада знищує окупантів

Вибухове відео справжнього бою на Луганщині — Січеславська бригада знищує окупантів

5 лис 2022, 16:10
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Вибухове відео справжнього бою на Луганщині опублікував 5 листопада Генштаб ЗСУ.





На ньому видно, як підрозділ 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади впевнено знищують російських окупантів. Зокрема, показано застосування гранатомета по російському танку. Невтішний для московитів результат бою зняв з повітря український дрон.

Увага, присутня нецензурна лексика!

Джерело: Ракурс


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