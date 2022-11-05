Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухове відео справжнього бою на Луганщині - Січеславська бригада знищує окупантів
Вибухове відео справжнього бою на Луганщині — Січеславська бригада знищує окупантівhttps://racurs.ua/ua/n176506-vybuhove-video-spravjnogo-bou-na-luganschyni-sicheslavska-brygada-znyschuie-okupantiv.htmlРакурс
Вибухове відео справжнього бою на Луганщині опублікував 5 листопада Генштаб ЗСУ.
На ньому видно, як підрозділ 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади впевнено знищують російських окупантів. Зокрема, показано застосування гранатомета по російському танку. Невтішний для московитів результат бою зняв з повітря український дрон.
Увага, присутня нецензурна лексика!
Читайте також
Нацгвардійці знищили скупчення техніки та живої сили ворога на Донбасі (ВІДЕО)
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Армія рф втричі збільшила інтенсивність атак — Залужний про ситуацію на фронті
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...