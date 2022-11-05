Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n176500-nacgvardeycy-unichtojili-skoplenie-tehniki-i-jivoy-sily-vraga-na-donbasse-video.html

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Бійці 27 Печерської Бригади Нацгвардії виявили та завдали вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.

Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Нацгвардії.

У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили п’ять танків, дві броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються, — вказано в описі відео.

Також на сайті Нацгвардії сьогодні опубліковане ще одне відео, котре показує знищення артилерією Бригади швидкого реагування НГУ живої сили російських загарбників на Бахмутському напрямку.

На цьому відео можна побачити, як група росіян, котру виявили під час руху однією зі стежок, марно намагається заховатися від вогню захисників України у лісосмузі.