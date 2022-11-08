Турция частично платит за российский газ рублями

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Туреччина почала частково платити за російський газ в рублях. У найближчі місяці частка платежів у валюті країни-окупанта в енергетичній торгівлі з рф зросте.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.

Росія після запровадження санкцій просить покупців своїх енергоносіїв платити в рублях, щоб допомогти зміцнити власну валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод укладаються в доларах США або євро.

У вересні Анкара і Москва домовилися про початок рублевих розрахунків за постачання природного газу. Міністр енергетики Туреччини також заявив, що до кінця року Анкара розробить дорожню карту щодо створення газового хабу в Туреччині на пропозицію воєнного злочинця росії володимира путіна.

Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країн-імпортерів, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього, — сказав Донмез.

Раніше путін запропонував Туреччину як базу для поставок газу в якості альтернативного маршруту після того, як трубопроводи «Північного потоку» були пошкоджені вибухами.