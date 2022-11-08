Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия попытки прорыва россиян показали ВСУ
Последствия попытки прорыва россиян показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176597-posledstviya-popytki-proryva-rossiyan-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Наслідки спроби прориву російських окупантів показали військовослужбовці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.
Українські воїни продемонстрували відеозапис, зроблений за допомогою безпілотника, який демонструє результати спроби прориву воєнних злочинців армії рф.
.