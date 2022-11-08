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Ракурс
Последствия попытки прорыва россиян показали ВСУ

Последствия попытки прорыва россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

8 ноя 2022, 16:25
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Наслідки спроби прориву російських окупантів показали військовослужбовці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.





Українські воїни продемонстрували відеозапис, зроблений за допомогою безпілотника, який демонструє результати спроби прориву воєнних злочинців армії рф.

Источник: Ракурс


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