Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки спроби прориву росіян показали ЗСУ
Наслідки спроби прориву росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176597-naslidky-sproby-proryvu-rosiyan-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Наслідки спроби прориву російських окупантів показали військовослужбовці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.
Українські воїни продемонстрували відеозапис, зроблений за допомогою безпілотника, який демонструє результати спроби прориву воєнних злочинців армії рф.
.