Вибух пролунав в окупованій Ясинуватій

https://racurs.ua/ua/n176596-vybuh-prolunav-v-okupovaniy-yasynuvatiy-video.html

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Вибух в окупованій Ясинуватій пролунав у вівторок — поблизу міської електропідстанції спалахнула пожежа.

Про це 8 листопада повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

В окупованій Ясинуватій спостерігається… нічого не сталося, — додали у Страткомі.

Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок. Маріупольский район — повідомляють про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька з напряму Ростов-на-Дону. Джерела кажуть, що такої активності ще не бачили за останні місяці, — написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, місто обласного значення, районний центр Донецької області Ясинувата з 2014 року окупована росією та підконтрольним їй терористичним формуванням днр.