Величезні втрати окупантів під Павлівкою виявилися правдою. Фото: slovoidilo.u

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Військові втрати армії російської федерації під Павлівкою в Донецькій області виявилися величезними.

Окупанти на своїх позиціях так нервують, що аж влаштували бунти. Заспокоювати невдоволених росіян, які безглуздо гинуть в Україні за брехливі заяви кремля, вже виїхали офіцери. Про це 8 листопада речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

Президент, як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора, — зазначив він.

Також Череватий додав, що командування отримало перехоплення, яке свідчить про те, що з Тихоокеанського флоту до цих окупантів їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити бунт і підіймати морально-психологічний стан ворога.

Як відомо, днями російські ЗМІ опублікували матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту поскаржилися губернатору примор’я олегу кожем’яко на дії командування, що допустило великі втрати серед особового складу. Окупанти жалілися, що за чотири дні під Павлівкою втратили сотні людей.

Згодом самі загарбники оприлюднили в соцмережах листа, в якому заявляли, що їхні офіцери повтікали з поля бою.

Нагадаємо, президент України 7 листопада заявив, що Донецька область залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, бо загарбники там гинуть сотнями щоденно. Глава держави наголосив, що земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами загарбників.