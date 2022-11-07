Родичі мобілізованих підтвердили великі втрати росіян на Луганщині

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Мобілізовані з Воронезької області зазнали великих втрат під Макіївкою на Луганщині в період з 1 по 3 листопада.

Ті, хто вижив, розповіли виданню «Верстка», що командування залишило солдатів, і оцінили кількість загиблих у 500 осіб. Згодом родичі поранених під Макіївкою солдатів підтвердили виданню «Настоящее время» великі втрати серед мобілізованих під Макіївкою.

Примусово призваним росіянам з Воронезької області сказали, що вони вступлять до лав «територіальної оборони» у Сватовому, але їх привезли на передову та наказали рити окопи: лопат у них не було, були тільки штик-ножі. Зі зброї солдатам роздали автомати; не було ні бронетехніки, ні підтримки артилерії. ЗСУ ж вели обстріл артилерією та мінометами.

Один з тих, хто вижив після обстрілу українських підрозділів, сказав, що в його батальйоні з 570 людей залишилося лише 29.

Нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери відразу втекли, — сказав Олексій Агафонов.

Редакція «Настоящего времени» розшукала родичів воронежців. Вони підтвердили те, що сталося, і переказали слова своїх близьких.

Дружина ще одного мобілізованого (вона не захотіла називати своє ім’я) сказала, що у роті її чоловіка живими залишилося чотири людини, вони, як і раніше, виконують бойове завдання. Двоє поранених — у шпиталі, решта загинула.

Точна кількість загиблих та поранених внаслідок цього обстрілу невідома.