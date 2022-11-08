Си Цзиньпин – Мир на пороге перемен, армия КНР должна реализовать видение партии

https://racurs.ua/n176614-si-czinpin-mir-na-poroge-peremen-armiya-knr-doljna-realizovat-videnie-partii.html

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Голова Китаю Сі Цзіньпін 8 листопада з’явився на офіційному заході у військовій формі. Він проінспектував Об'єднаний оперативний центр Вищої військової ради та доручив армії Китаю підвищити боєздатність та посилити здатність «боротися та перемагати».

Світ переживає фундаментальні зміни, яких не було протягом століття, а китайська армія має реалізувати бачення партії та зміцнитися для нової ери, — заявив Сі Цзіньпін, пише ZN.ua.

Окрім цього, Пекін сьогодні вперше продемонстрував свою надзвукову протикорабельну ракету, подібну російській гіперзвуковій ракеті «Кинжал», з метою попередити Вашингтон не втручатися в плани щодо возз'єднання материкового Китаю і Тайваню, — вказує газета South China Morning Post.

Водночас, президентка Тайваню Цай Інвень у вівторок заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом і це не просто слова.