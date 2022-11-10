Женщины мобилизованных рф - Их убивают наши, говорят «игрушки прибыли»

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Родичі мобілізованих росіян з Курська з’їжджаються на кордон рф та України, вимагаючи від військового командування вивести їхніх рідних із зони боїв навколо Сватового у Луганській області. За їхніми словами, мобілізовані скаржаться на великі втрати в частинах, які були кинуті на передову одразу після транспортування в Україну. Мобілізовані заявляють, що командування не дозволяє їм відступати під загрозою розстрілу.

Жінки заявляють, що мобілізовані гинуть від рук самих росіян.

Ротний на цих сімох хлопцях намалював хрести зеленою фарбою, зв’язав їм руки і почав їх бити. Сказав, що вони дезертири. Після цього він забрав цих людей, більше їх ніхто не бачив, — розповіла дружина окупанта з Курська.

Жінка скаржиться, що росіяни стріляють по своїх.

Потім відправили іншу роту, четверту. Усі хлопці повернулися назад звідти. Сказали, що їх там убивають. І чули, як по рації передавали наші своїм про те, що «іграшки прибули, можете стріляти». Їх там убивають свої ж солдати, — каже вона.

Тепер, за словами жінки, її чоловіка та його колег по зброї російське командування вважає дезертирами.