Чумные едут, все разбегаются – на саммите G20 из-за россиян не будет общего фото лидеров

https://racurs.ua/n176733-chumnye-edut-vse-razbegautsya-na-sammite-g20-iz-za-rossiyan-ne-budet-obschego-foto-liderov.html

Ракурс

Під час саміту «Групи двадцяти» (G20) в Індонезії світові лідери не робитимуть традиційне спільне фото.

За інформацією The Guardian, причиною цьому є присутність на зустрічі лідерів представників росії.

Крім того, за даними The Telegraph, Європейський Союз та Велика Британія мають намір бойкотувати виступ російської делегації. Єврочиновники обіцяють зробити «все можливе», щоб ізолювати країну-агресорку.

Раніше у Білому домі заявляли, що застосовують безпрецедентні заходи, аби протокольно уникнути бодай найменшої можливості зустрічі президента Джо Байдена зі своїм російським колегою-візаві путіним. Такі заяви лунали ще до того, як в Кремлі офіційно повідомили, що бункерний дід-диктатор не поїде на Балі.

Президент росії не збирається виступати на саміті G20 навіть віртуально. Відмову від поїздки на Балі пояснили щільним графіком gутіна та потребою лишатися в рф. Найімовірніше, російський фюрер надішле на Балі свого Ріббентропа — очільника мзс рф сергія лаврова.

Володимир Зеленський виступить на саміті онлайн.

«Ракурс» писав, що Байден зустрінеться 14 листопада з президентом Сі Цзіньпіном на полях саміту G20. Ці лідери детально обговорять війну в Україні.