СБУ задержала на Ровенщине мобилизованного военнослужащего, который работал на врага. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російської федерації затримали правоохоронці в Рівненській області.

У ході проведення багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили й затримали мобілізованого військовослужбовця, який був завербований російськими спецслужбами. Від ворога він отримав наказ збирати інформацію про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області. Про це 12 листопада повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Зловмисник, перебуваючи в одному зі шпиталів регіону, зібрав та надав через месенджер Telegram окупантам особисті дані та кількість військових, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у цьому закладі. Агента затримати під час спроби передати ворогу нових даних.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області СБУ затримала російського агента, який збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Зловмисник також шукав позиції реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.